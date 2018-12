Strasburgo, morto Antonio Megalizzi

In precedenza l'eurodeputato della Lega Mario Borghezio ha detto che non c'è speranza per il giovane.

Martedì sera un 29enne di Strasburgo ha aperto il fuoco nel mercatino di Natale nel centro della città. Tre persone sono morte, mentre altre 13 sono rimaste ferite. L'attentato è stato realizzato dal giovane radicalizzato Chérif Chekatt nato in Francia dai genitori marocchini. Il 29enne è stato già segnalato per radicalizzazione.

Cheriff Chekatt è stato ucciso in uno scontro a fuoco riporta la polizia.