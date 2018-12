Salvini: "Grazie Presidente Bolsonaro"

In precedenza il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro aveva più volte assicurato che avrebbe inteso concedere l'estradizione di Battisti considerandolo questo come un "piccolo regalo" al popolo italiano. Ciò era stato molto apprezzato dal vice premier Matteo Salvini.

Cesare Battisti, evaso dal carcere in Italia nel 1981, dopo una lunga latitanza in Francia, si era rifugiato in Brasile dove vive da oltre un decennio. Nel 2010 il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva aveva annunciato il rifiuto dell'estradizione in Italia e gli aveva concesso il diritto d'asilo e il visto permanente. La recente decisione del Supremo Tribunale Federale del Brasile che ne ha ordinato invece l'arresto, specifica espressamente che il Presidente ha il potere di decidere definitivamente per l'estradizione in Italia.

L'ex attivista della formazione di estrema sinistra Pac (Proletari armati per il comunismo), Cesare Battisti, è ritenuto colpevole di quattro omicidi commessi negli anni '70 ed ha una sentenza di ergastolo passata in giudicato.

Un ergastolano che si gode la vita, sulle spiagge del Brasile, alla faccia delle vittime, mi fa imbestialire!

Un ergastolano che si gode la vita, sulle spiagge del Brasile, alla faccia delle vittime, mi fa imbestialire!

Renderò grande merito al presidente @jairbolsonaro se aiuterà l'Italia ad avere giustizia, "regalando" a Battisti un futuro nelle patrie galere.

​Oggi al tweet di Salvini che si felicitava per la decisione del Tribunale e prometteva gratitudine al Presidente brasiliano, rispondeva lo stesso Bolsonaro confermando le promesse. Il Ministro dell'Interno italiano concludeva il carteggio social dichiarandosi disposto di andare egli stesso di persona a prelevare il latitante.

Grazie per la vostra considerazione, Ministro dell'Interno d'Italia. Lascia che tutto si normalizzi brevemente nel caso di questo terrorista assassino difeso dai compagni degli ideali brasiliani! Conta su di noi!

Grazie Presidente @jairbolsonaro.

Grazie Presidente @jairbolsonaro.

Se serve prendo il primo volo per riportare finalmente in Italia un delinquente condannato all'ergastolo.

