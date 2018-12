“Dopo Strasburgo la minaccia resta alta” (Gabrielli)

Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine della celebrazione dei 120 anni dell'Inps.

A chi chiedeva di eventuali iniziative aggiuntive per far fronte alla minaccia del terrorismo, Gabrielli ha risposto: "Non sono state adottate misure supplementari rispetto a quanto immaginato". Del resto, "già da tempo avevamo sensibilizzato i nostri uffici territoriali, le Prefetture, le Questure e i Comandi delle forze di polizia".

Gabrielli ha sottolineato, poi, che in Italia "funziona in maniera egregia soprattutto il concorso informativo da parte delle agenzie di intelligence. È una cosa — ha detto — di cui andiamo fieri". Ma, "questo non significa che il rischio è zero, non significa che viviamo in una condizione di sicurezza assoluta". Secondo il capo della polizia, comunque, "i cittadini devono continuare a vivere la loro vita". Infine, un pensiero al giornalista rimasto colpito durante l'attentato di Strasburgo: "In questo momento la cosa che più ci rende amara la nostra condizione è pensare al nostro connazionale che sta combattendo la sua battaglia per la vita".

Fonte: Askanews