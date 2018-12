Brasile, ordinato l'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti

In Brasile è stato chiesto l'arresto dell'ex terrorista italiano Cesare Battisti ritenuto colpevole di quattro omicidi commessi a metà degli anni '70. In precedenza il presidente eletto del Brasile Jair Bolsonaro ha prommsso l'estradizione dell'ex membro dei Pac.

© East News / Sergio Dutti / Agencia Estado / Polaris Battisti arrestato e subito rilasciato in Brasile

L'ex membro dei Pac Cesare Battisti colpevole di 4 omicidi sarà estradato verso l'Italia. E' la decisione del giudice del Supremo tribunale federale del Brasile (Stf) Luis Fux che ha ordinato l'arresto di Battisti.

In precedenza il presidente eletto del Paese Jair Bolsonaro ha più volte assicurato che intende concedere l'estradizione di Battisti considerando questo un "piccolo regalo" al popolo italiano. Ciò è stato apprezzato molto dal vice premier Matteo Salvini.

Cesare Battisti vive in Brasile in piena libertà fin dall'anno 2010 quando aveva ottenuto il permesso dall'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Nella decisione del tribunale si sottolinea che l'attuale presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha il potere di rivedere questa decisione e decidere se Battisti dev'essere estradato in Italia per scontare l'ergastolo.

L'ex attivista della formazione di estrema sinistra Pac (Proletari armati per il comunismo), Cesare Battisti è ritenuto colpevole di quattro omicidi commessi negli anni '70.