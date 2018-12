Manovra, Di Maio: cambiano decimali ma non misure fondamentali

© East News / AP Photo/Yves Logghe Manovra, perché Moscovici dice che non ci siamo ancora

"Questi giorni per l'Italia sono molto importanti. Stiamo portando a casa una manovra che punta sullo sviluppo e, allo stesso tempo, tampona l'emergenza sociale. Per fare queste cose non abbiamo aspettato che le piazze si riempissero di milioni di persone come è successo in Francia, ma abbiamo agito immediatamente. E di questo sono orgoglioso. La trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico.

"Le misure fondamentali della manovra — aggiunge — restano tutte: blocco dell'aumento Iva che avrebbe frenato i consumi e che da sola ci costa 12 miliardi, l'aumento delle pensioni minime e di invalidità, lo smantellamento della Riforma Fornero con quota 100, ovviamente il Reddito di Cittadinanza mantenendo invariata la platea e la somma erogata che resta 780 euro".

Fonte: Askanews