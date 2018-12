Strasburgo, gravissimo il giornalista italiano ferito. Non è fermato Cherif

In gravi condizioni il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi ferito in testa nella sparatoria al mercatino di Natale a Strasburgo l'11 dicembre. L'attentatore non è stato ancora fermato.

© AFP 2018 / Abdesslam MIRDASS Attentatore di Strasburgo era già schedato per altri reati

"Non operabile", secondo quanto riferisce la famiglia, e in gravissime condizioni il cronista di Europhonica Antonio Megalizzi ferito da un proiettile alla nuca durante la sparatoria a Strasburgo. In tutto nell'attentato sono state ferite 13 persone di cui 8 critiche. Nella caccia allo sparatore in fuga sono impegnati centinaia di persone, però non è stato ancora trovato.

L'attentato è stato realizzato dal giovane radicalizzato Chérif Chekatt nato in Francia dai genitori marocchini. Il 29enne è stato già segnalato per radicalizzazione.

L'attentatore di Strasburgo Cherif Chekatt

Apre il fuoco al mercatino alle 19.50, tra le 21.20 e le 22 ha avuto per due volte uno scambio di colpi d'arma da fuoco con le forze di sicurezza, in cui sarebbe rimasto ferito.

"Abbiamo sentito diversi spari, forse tre, e abbiamo visto diverse persone correre, uno di loro è caduto, non so se perché inciampato o colpito", ha raccontato un testimone.

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "omicidio, tentativo di assassinio in connessione con attività terroristica e cospirazione criminale".