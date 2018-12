Ruba una bicicletta e se ne pente, arrestato

L'autore del gesto ammette che non è stata una mossa molto perspicace.

L'uomo viene arrestato per il furto di bicicletta, riporta il Giorno. Un quarantenne di Parabiago non ha previsto la possibilità di incontrare i carabinieri in piena notte di ieri. L'uomo ha deciso di procurarsi una bicicletta alle 2 di notte. Ha violato la proprietà privata, scavalcando il cancello di una villetta. Dopo aver rubato una bicicletta ed è subito fuggito.

Il ladro è stato trovato dai carabinieri che lo hanno subito arrestato. Sorprendono le parole del parabiaghese. "Ho fatto una stupidaggine", ha detto il quarantenne. Tuttavia, questo non gli ha aiutato ad evitare le conseguenze.