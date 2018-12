Il livello delle misure di controllo e antiterrorismo in Italia verrà portato al livello più alto possibile. Lo ha riferito mercoledì l'agenzia ANSA citando fonti il ministero degli Interni.

Secondo l'agenzia, in seguito alla riunione del comitato speciale antiterrorismo, è stata fatta la raccomandazione di "aumentare il livello di controllo antiterrorismo al massimo per tutte le festività di Natale e Capodanno". Una riunione di emergenza del comitato si è svolta dopo gli eventi a Strasburgo. L'Italia ha già aumentato il livello di allerta sulla minaccia terroristica introdotta dopo una serie di attacchi terroristici in Europa.