Malpensa diventa il primo aeroporto "Russian Friendly" in Italia. Nuova accoglienza, indicazioni in cirillico ed anche un servizio di personal shopper per far sentire a proprio agio i passeggeri russi, che sono sempre più numerosi: superata quota 700 mila partenze dallo scalo milanese verso la Russia nel 2018.

Milano Malpensa, secondo aeroporto italiano dietro Roma Fiumicino per movimento passeggeri (più di 22 milioni nel 2017 — dati Assaeroporti) diventa ora il primo "Russian Friendly", grazie alla collaborazione tra SEA e Camera di Commercio Italo-Russa, che porterà nello scalo milanese nuovi servizi studiati su misura per i passeggeri russi.

Il capoluogo lombardo è da sempre una meta ambita dai turisti stranieri per gli aquisti di moda, lusso e design. Moda e top brand sono presenti anche in aeroporto, in particolare nella Piazza del Lusso, un punto di riferimento per coloro che amano lo shopping di alto livello: i turisti russi con i loro acquisti contribuiscono fortemente ai risultati dello scalo intercontinentale di Milano.

​Per questo motivo, in sintonia con i negozi del Terminal 1, è stato sviluppato un progetto di accoglienza del viaggiatore russo, con corsi di lingua e formazione dedicati agli Store Manager e, per un'esperienza ancora più personalizzata, anche l'introduzione di figure di Shopping Helper per affiancare i turisti russi e russo parlanti nei propri acquisti.

Inoltre la segnaletica dello scalo milanese è stata arricchita e migliorata con indicazioni in lingua russa, ed ora anche la mappa dello scalo è disponibile in russo. Dal 2019 il russo diventerà la quarta lingua ufficiale del sito internet dell'aeroporto milanese, già disponibile, oltre che in italiano, anche in inglese e cinese.

Attualmente Milano Malpensa è collegata alla Russia con 35 voli settimanali operati da Aeroflot su Mosca Sheremyetevo, 9 voli settimanali operati da Rossiya Airlines su San Pietroburgo e 5 voli settimanali verso l'aeroporto di Mosca Vnukovo, operati da Utair.

Secondo i dati IATA, nel 2018 la domanda del traffico da Milano verso la Russia è cresciuta del 20% con circa 700.000 passeggeri in totale, mentre i voli su Mosca e San Pietroburgo hanno fatto registrare un aumento di passeggeri del 27% nel periodo Gennaio-Ottobre 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017 dell'anno precedente. Milano Malpensa è anche collegato da quattro voli settimanali a Minsk, capitale della Bielorussia.