Attacco di Strasburgo: un italiano ferito in gravi condizioni

🔴Morti e feriti ai mercatini di Natale di #Strasburgo.

Una preghiera per le vittime da Gerusalemme, dove mi trovo ora.

Ma non basta. Totale il mio impegno, da uomo e da ministro, perché i terroristi siano bloccati e eliminati, in Europa e nel mondo, con ogni mezzo lecito. pic.twitter.com/1Qu1LY968G