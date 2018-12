Va ad aiutare il suo amico fermato con alcoltest positivo, ubriaco anche lui

L'uomo è stato fermato dalla polizia e sottposto ad alcoltest. Gli è stato trovato nel sangue un tasso alcolemico di 3,70 grammi/litro. Sei volte il limite di legge. Infatti non poteva neanche giudare perchè gli era stata ritirata la patente un mese fa per la guida in stato d'ebrezza, riporta L'Unione Sarda.

Dopo gli accertamenti gli agenti gli hanno chiesto di far venire qualcuno di fiducia che prendesse in custodia l'auto bloccata. Sul posto, alla guida di un'altra auto, si è presentato un suo conoscente.

Gli uomini della Questura, però, si sono insospettiti, perché anche lui non sembrava molto lucido. Allora, hanno sottoposto ad etilometro pure lui. E anche in questo caso l'alcol nel sangue era troppo: oltre il doppio del consentito, per la precisione. Inevitabile anche per lui una denuncia e il ritiro della patente.

La vettura del 47enne è stata portata via dal carro attrezzi, mentre quella dell'incauto amico, da suo fratello.