Confiscati beni per 200 milioni € ad eredi di imprenditore vicino a Cosa Nostra

Come osservato in un comunicato della Direzione Investigativa Antimafia, Vincenzo Rappa si è spento all'età di 87 anni nel 2009. Cinque anni prima era stato condannato per mafia e riciclaggio di denaro sporco.

La morte di Rappa non ha fermato l'inchiesta, durante cui sono emersi i suoi stretti legami con i più grandi clan della mafia siciliana e l'origine criminale della sua fortuna.

Il suo sostegno a Cosa Nostra, costituito da elargizioni volontarie su base regolare di ingenti somme di denaro ai rappresentanti dei clan, gli ha dato l'opportunità di ricevere importanti commesse e comprare a prezzi di favore immobili.

Durante l'operazione sono state confiscate 183 proprietà immobiliari, tra cui un edificio storico del 18° secolo nel centro di Palermo, una villa di 2.300 metri quadrati, una palazzina di 8 piani, diverse società, conti bancari ed azioni.