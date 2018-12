Rifiuti Roma, rogo nel Tmb Ama al Salario: “Aria irrespirabile”

A fuoco un capannone di circa 2.000 mq per l'immondizia.

Un grosso incendio è divampato nella notte a Roma nell'impianto TMB dell'Ama in Via Salaria 987, fortemente criticato negli ultimi mesi dai cittadini dei quartieri limitrofi per i miasmi prodotti.

Il rogo ha interessato un capannone di circa 2.000 mq per la raccolta d'immondizia.

​"L'aria in zona - riferiscono i cittadini - è irrespirabile, con un odore acre che si percepisce distintamente anche a chilometri di distanza".

I vigili del fuoco sono arrivate sul posto dalle 4:27 con 12 squadre, per un complessivo di circa 40 uomini. L'intervento è ancora in corso con 5 squadre.

