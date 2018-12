"Mi sembra che l'unione di Francia e Germania non abbia portato molto bene alla comunità europea, voglio rinnovare l'asse tra Roma e Berlino per dare all'UE una nuova spinta", ha detto Salvini.

"L'UE è in pericolo, perché è stata gestita male e dalle stesse persone per decenni. Sono certo che l'asse tra Italia e Germania sia fondamentale, e farò di tutto per rinnovarlo, soprattutto alla luce dei problemi in Francia", ha aggiunto.