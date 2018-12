Toscana, muore ultima abitante di una frazione, ora il pease non è popolato

E' morta l'ultima abitante di Braia, frazione di Pontremoli, vicino al passo del Brattello ai confini con l'Emilia, riporta La Nazione di Massa Carrara. 85enne si chiamava Teresa Pini. L'anziana si è spenta all'Istituto Cabrini dove stava gli ultimi tempi per le questioni della salute. Eppure per oltre 20 anni è stata l'unica ad abitare nel paese. D'estate ci tornavano gli emigrati oppure chi possedeva ancora in quel luogo la casa dei propri antenati.

Sono stati il fratello Lorenzo con la moglie Angela e i nipoti Lisa e Luciano a dare la notizia. I parenti abitano a Londra dove anche l'anziana ha vissuto per anni, prima di tornare a Braia e aiutare i propri genitori ormai anziani. Teresa era il simbolo di quell'antico agglomerato di case di pietra, tutte restaurate dalle famiglie che hanno trovato lavoro nel Regno Unito.