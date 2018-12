Como, altro caso di utilizzo di spray al peperoncino in un locale

E' accaduto a Cantù (Como) tra sabato e domenica. Un 21-enne sostiene di aver usato lo spray per difendersi da un aggressore.

Fortunatamente, in questo caso, non ci sono stati nè feriti nè ricoveri, non si sono scatenate scene di panico a differenza dell'avvenuto nella provincia di Ancona, dove sono morte sei persone e diverse sono rimaste ferite.

Nella sala dello Spazio, così si chiama il locale a Cantù, si trovava un gruppo di giovani, quando un ventunenne ha spruzzato una bomboletta urticante. Il giovane che ha utilizzato lo spray è stato poi identificato dai carabinieri.

L'autore del gesto, un ventunenne di Mariano Comense, avrebbe sostenuto di essersi difeso da un'aggressione. Tuttavia, sarà denunciato per getto pericoloso di cose.