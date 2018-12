Il Senato eleggerà un capo gruppo per le relazioni con la Russia

Due settimane fa, il presidente della commissione esteri del consiglio federale russo, Konstantin Kosachev, ha annunciato l'elezione del senatore Yuri Volkov a capo del gruppo per le relazioni con Roma.

"Questo non sarà un gruppo attivo solo al Senato, ma lavorerà anche con la Camera dei deputati. Il signor Volkov avrà la sua controparte in Italia. Per quanto ne so, sarà un deputato del partito Fratelli d'Italia a candidarsi per la carica di capo gruppo per le relazioni con la Russia. Spero che questo gruppo inizi a lavorare a gennaio e possa entrare rapidamente in contatto con Volkov", ha detto Petrocelli nel corso di una riunione presso il consiglio federale russo a Mosca.