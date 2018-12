Il problema della corruzione in Italia è grave, nonostante un certo miglioramento in termini di prestazioni del paese nella classifica internazionale sull'indice di percezione di questo fenomeno pericoloso, ha detto in un'intervista con Sputnik uno dei maggiori esperti locali in materia di corruzione, l’ex Vice Ministro delle Finanze Isaia Sales.

La Giornata internazionale contro la corruzione viene celebrata ogni anno il 9 dicembre su decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Secondo l'esperto, la potente rete di corruzione in Italia si è trasformata in una sorta di alternativa allo stato.

"Il fatto è che la corruzione è un elemento strutturale della nostra realtà. Questo fenomeno ha accompagnato lo stato italiano sin dal suo inizio. Rappresenta un fattore costante e inclusivo della storia italiana. Questo accade perché nel Paese ci sono alcuni fattori fondamentali che non cambiano nel tempo ", ha detto Sales, che ora tiene un corso sulla storia della criminalità organizzata presso l'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa.

Secondo il professore, la corruzione in Italia "ha il volto delle istituzioni del potere". "Quando si parla di questo fenomeno, intendiamo che il processo include persone che hanno ricevuto un'autorità pubblica, sia che si tratti di ministeri, dipartimenti, autorità regionali o locali", ha affermato l'esperto.

Sales, che è stato membro del parlamento nazionale per due mandati, ha notato che la corruzione implica sempre tre tipi soggetti: rappresentanti dello Stato, che non si preoccupano dei loro interessi, politici che fanno leggi ed essi stessi le infrangono, e gli imprenditori che intrattengono rapporti con lo Stato comportandosi come predatori. Il comportamento di tutti questi gruppi funzionari, politici, imprenditori non è cambiato per molti anni e non dipende dalla situazione politica.

"Si comportano come se esercitassero un potere feudale. Il principio della loro attività è molto semplice: "Le autorità devono pagare". In altre parole: poiché ho un potere che ti interessa dal punto di vista economico, devi pagarmi. Questa è una sorta di "tassa" da parte di coloro che hanno il potere. Quindi, la corruzione è nazionalizzata. Allo stesso tempo, diventa un'alternativa allo stato attuale, ma dietro questo sistema ci sono rappresentanti dello stato stesso. E in tutta la storia d'Italia, questa situazione non è mai cambiata", ha spiegato la fonte a Sputnik.

Sales ha accolto con favore i recenti sforzi negli Appennini per combattere la corruzione, in particolare la decisione presa nel 2014 di istituire il servizio nazionale anticorruzione (Anac). A suo parere, ciò dimostra la consapevolezza che la corruzione non può essere riconosciuta come una norma sociale. Tuttavia, questo non ha ancora cambiato la situazione generale, dal momento che burocrati, élite politiche e uomini d'affari vedono ancora la corruzione come uno strumento necessario per loro stessi.

A tale riguardo, Sales ha sottolineato che 44 delle 50 maggiori aziende in Italia, hanno visto l'avvio procedimenti investigativi per corruzione. E, ad esempio, su dieci aziende farmaceutiche leader nel paese, esattamente la metà è stata oggetto di tali indagini.

"Abbiamo a che fare con una situazione in cui gli imprenditori non sono obbligati a pagare tangenti, mentre loro considerano la corruzione come un mezzo per una concorrenza di successo nel mercato. E in questo la loro visione della situazione coincide con la visione di funzionari e politici. Finché questa mentalità non cambierà, non ci si dovrebbe aspettare alcun cambiamento reale per il meglio nel campo della lotta alla corruzione ", ha concluso l'esperto.

Nella classifica dei paesi sull'indice di percezione della corruzione, che viene compilato annualmente dall'organizzazione non governativa internazionale Transparency International, la posizione dell'Italia è andata progressivamente migliorando negli ultimi anni. Quindi, nel 2012, il suo indice, che è una stima da 0 (livello massimo) a 100 (nessuna corruzione), era pari a 42, mentre lo scorso anno è salito a 50.