Conte pronto a partire alla volta di Ancona

"Quello che doveva essere un incontro gioioso, un concerto, si è trasformato in tragedia, una tragedia inaccettabile", dice Giuseppe Conte affermando che il suo pensiero è con le persone ferite e i loro familiari.

Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca a concerto Sfera Ebbasta: 6 vittime e 120 feriti

La tragedia è avvenuta verso l'1 di notte nella nota discoteca Lanterna Azzurra durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Durante l'evento un ignoto ha spruzzato dello "spray urticante", il che ha scaturito il panico. I visitatori della discoteca si sono precipitati in massa verso l'uscita, provocando così una calca.

"Seguo con grande apprensione anche l'evoluzione delle condizioni di salute, alcune molto critiche, delle tante persone ricoverate nelle strutture sanitarie e sto per recarmi sul posto, per verificare di persona quello che è accaduto. Ora è il momento dei soccorsi e del cordoglio, ma è chiaro che sono numerose le domande in ordine alla responsabilità di questa tragedia, al rispetto delle norme di sicurezza, che dovranno trovare una risposta chiara, celere e univoca. Lo pretendiamo", ha dichiarato il premier.