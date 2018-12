San Giovanni Rotondo, paziente violentata in ospedale: arrestato infermiere

Un infermiere dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente, in cura presso la stessa struttura sanitaria.

L'infermiere, le cui generalità non sono state rese note per tutelare la vittima, è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo i carabinieri, l'episodio si è verificato un mese fa. La vittima, dopo la violenza, ha immediatamente chiesto aiuto ai medici che hanno informato dell'accaduto i militari. Gli inquirenti sostengono che l'infermiere avrebbe effettuato pratiche sanitarie non di sua competenza e inopportune.