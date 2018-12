Napoli, rubato l’albero di Natale in Galleria Umberto

È successo stanotte. Il tronco è stato tagliato di netto e in Galleria è rimasto soltanto il vaso della pianta. Si tratta, con molta probabilità, dell'opera di una banda di vandali che sta facendo incetta di legna per il grande "fucarone" del prossimo 17 gennaio, nei Quartieri Spagnoli, in onore di Sant'Antonio.

In mattinata i carabinieri hanno ritrovato l'albero in via Santa Maria Ognibene, nella zona della cosidetta "parrocchiella". L'albero era stato trascinato con delle corde da un motorino e depositato momentaneamente in strada. Inoltre, l'albero era stato legato ad un paletto, per evitare che altri ladri potessero appropriarsene.

L'anno scorso l'albero di Natale della Galleria Umberto, nel centro di Napoli, è stato rubato tre volte.