Andrea Maida, 53 anni, è stato ucciso in un incidente stradale a Civitella San Paolo nella provincia nord di Roma.

Musicista dell'Arma dei Carabinieri è stato ucciso il 5 dicembre in un incidente stradale a Civitella San Paolo, piccolo comune della provincia nord di Roma. Il clarinettista della banda musicale dell'Arma stava percorrendo in bici la SS4 Via Salaria quando è stato investito da una macchina guidata da un uomo di 43 anni che guidava nella stessa direzione.

Andrea Maida è deceduto sul posto. Era sposato, aveva due figli.