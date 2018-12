L'uomo forte della Cirenaica, infatti, è atterrato martedì 4 dicembre in Italia per colloqui, tra gli altri, con David Robinson, ambasciatore statunitense in Tunisia con delega sul dossier libico. Haftar si trova in Italia a sole tre settimane dalla conferenza di Palermo per la Libia, dove, a margine dei lavori, aveva incontrato il presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Serraj.

Fonte: Agenzia Nova