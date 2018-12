Manovra, nuova ecotassa sulle auto inquinanti. Critiche dai sindacati e costruttori

Nella manovra del bilancio è apparsa una nuova tassa ecologica per le auto in base alle emissioni di Co2. L'emendamento è stato approvato dalla commissione bilancio della Camera.

Dall' 1 gennaio 2019 entrerà in vigore un'imposta crescente per chi immatricola una nuova macchina con emissioni superiori a 110 g/km. La tassa varia dai 150 ai 3.000 euro.

Chi acquista auto con emissioni tra 0 e i 90 g/km potrà invece ricevere un incentivo fiscale dai 6.000 e fino ai 1.500 euro.

Del "bonus malus" ha parlato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio sostenendo che "le auto elettriche costeranno di meno e finalmente le portiamo sul mercato, dove finora hanno avuto una quota irrisoria".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone alla misura criticando soprattutto la parte che prevede la nuova tassa:

"Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo. Ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, evidentemente non ha i soldi per comprarsi la macchina nuova", ha detto il ministro ai microfoni di Radio 1.

​La misura non piace neanche ai sindacati che la definiscono l'ennesimo schiaffo del governo all'industria italiana e all'ambiente e temono che la sua introduzione potrebbe mettere a rischio 50 mila posti di lavoro.