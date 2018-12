Manovra, Salvini: oggi stime vere, possibile spostare risorse

"Entro oggi ci saranno le stime vere su lavoro, riduzione fiscale, pensioni, redito di reinserimento a lavoro". Così il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io (Rai1). "Se in manovra avevamo messo più soldi rispetto al previsto, possono essere dirottati su altre questioni come la tutela del territorio", ha detto Salvini: "Se abbiamo appostato 16 miliardi e per fare quel che ci proponiamo e servono meno soldi di quel che abbiamo messo, i soldi in più saranno spesi per altro. Ma questo non lo decido io, sono ministro non esperto di stime. Noi vogliamo auitare l'Italia a crescere".

© AFP 2018 / Alberto Pizzoli Matteo Salvini primo nella classifica di POLITICO

Rinviare il reddito di cittadinanza a giutno e ridurre quota 100 sulle pensioni? "Non mi risulta assolutamente, sono fantasie giornalistiche che leggo da settimane, non c'è nulla di simile", ha detto il segretario della Lega. "Sono assolutamente contrario ad ogni tassa nuova sulle auto che sono già tra le più tassate d'Europa".

"Non abbiamo niente da dare a Junker, dobbiamo rispodnere agli italiani con numeri seri. Sicuramente vogliamo dialogare con l'Europa, ma nessuno ci può chiedere di fare manovra come negli scorsi anni".

