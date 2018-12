Di nuovo polemica sulle canzoni di Natale, a Gallarate "stellina" al posto di Maria

"Alle scuole medie Ponti di Gallarate, le canzoni della recita natalizia sono state decristianizzate per non urtare chi Cristiano non è" si indigna il primo cittadino di Gallarate.

Secondo il sindaco della città lombarda privare le canzoni natalizie dei riferimenti a Gesù e Maria è una cosa senza senso.

Il sindaco conclude il suo discorso con la domanda: "Perché in questo Paese siamo noi che dobbiamo integrarci con chi arriva e non viceversa?"

Nei giorni scorsi aveva destato polemiche un caso simile, avvenuto in una scuola elementare veneta, dove le maestre avevano rimosso la parola "Gesù" dal testo di una canzone natalizia, suscitando le proteste di una piccola alunna.