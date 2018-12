La Cassazione intima al Getty Museum statunitense di restituire l'Atleta di Fano

La statua "L'Atleta di Fano", creata intorno al IV secolo a.C. dallo scultore greco Lisippo, fu rinvenuta a largo delle coste della città italiana di Fano nel Mare Adriatico nel 1964. Il Getty Museum acquistò la statua nel 1977 da un mercante d'arte tedesco per 4 milioni di dollari. Il governo italiano ha finora contestato la legalità dell'operazione.

Secondo il giornale La Repubblica, la Cassazione ha respinto l'appello presentato dagli avvocati del Getty Museum contro la sentenza del tribunale di Pesaro che aveva chiesto di confiscare la scultura. "Lisippo deve tornare in Italia, questa è l'ultima parola della giustizia italiana", le parole del procuratore di Pesaro Silvio Checchi vengono riportate dal Sole 24 Ore.La vicepresidente del Getty Museum Lisa Lapin, responsabile dei rapporti con i media, ha espresso disappunto per la decisione della giustizia italiana ed ha osservato che il museo "continuerà a difendere i diritti legali della statua".

"La legge e i fatti in questo caso non forniscono motivi per restituire al governo italiano la statua, esposta a Los Angeles per quasi mezzo secolo", ha osservato la Lapin in un comunicato pubblicato sul sito web del museo.