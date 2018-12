Squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un'esplosione e il successivo incendio di un distributore di carburanti al km 29 della Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieri.

Secondo un primo bilancio l'esplosione avrebbe provocato una quindicina di feriti, tra cui tre Vigili del Fuoco.