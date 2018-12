Conte: con l'Ue l'Italia non deve scusarsi, ma confrontarsi

"Mi attendo che quando terminerà questa interlocuzione con l'Europa, con l'esito che io auspico e di cui sono convinto sarà positivo, i mercati si rassereneranno ancora di più", ha dichiarato Giuseppe Conte.

© AP Photo / Olivier Matthys Manovra, Conte: nostra azione credibile, ora un segno diverso

"Ho sempre sostenuto che per avere la fiducia dei mercati occorreva tempo, perché la nostra manovra economica va spiegata, illustrata, compresa. E sono sempre stato fiducioso che la nostra manovra economica avremmo rassicurato anche i mercati. Negli ultimi giorni stiamo verificando che i mercati ci danno delle risposte positive", ha espresso la fiducia nell'economia del Belpaese il premier.

A Conte è stato chiesto se l'Italia dovesse scusarsi con Juncker per le affermazioni del premier degli interni Matteo Salvini: "In Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro Paese alla Grecia, i danni a chi vuole il male dell'Italia".

"Non alimentiamo polemiche, l'Italia non si scusa di nulla ma si confronta. Io, personalmente, mi confronto con i commissari europei in un clima di stima e rispetto reciproco", ha risposto Conte.