Regione Lazio: ok a farmaci a base di cannabis per malattie rare

"La Regione Lazio con l'approvazione del decreto del Commissario ad acta U00470/2018 ha aggiornato e integrato le modalità di erogazione dei farmaci a base di cannabis, per finalità terapeutiche a carico del Servizio sanitario regionale". Così l'assessorato alla sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.

"Vengono pertanto autorizzate alla prescrizione e l'erogazione, da parte di tutte le strutture pubbliche ed accreditate in distribuzione diretta da parte delle farmacie dei centri prescrittori, dei medicinali a base di cannabis per i seguenti trattamenti: per qualsiasi tipologia di dolore resistente ad altri trattamenti farmacologici; per tutte le condizioni patologiche che determinano spasticità, resistenti ad altri trattamenti farmacologici; per le malattie rare certificate dai centri di riferimento regionali, qualora non vi siano alternative terapeutiche.

L'aggiornamento — chiarisce la nota — si è reso necessario per prendere atto di quanto previsto dal Decreto Legge n°148 del 16 ottobre 2017 e dal Decreto ministeriale del 25 giugno 2018, per ottemperare al quale inoltre è stato necessario rendere obbligatoria la compilazione della scheda informatizzata per la raccolta dei dati dei pazienti trattati, predisposta e resa disponibile sulla piattaforma web dell'Istituto Superiore di Sanità".

Fonte: Askanews