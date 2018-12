Roma presenterà a Bruxelles nuova legge di bilancio

L’Italia presenterà un nuovo progetto della manovra finanziaria in sostituzione del precedente rifiutato dall’Euro commissione, ha dichiarato Gisueppe Conte.

"Il mio obiettivo è prevenire la procedura (imposizione di sanzioni UE) contro l'Italia, che danneggerebbe il nostro paese e che potrebbe anche danneggiare l'Europa, sto elaborando una proposta che l'Unione europea non potrà ignorare e che sarà presentata nelle prossime ore", ha dichiarato Conte in un'intervista al quotidiano cattolico Avvenire.

Parlando dei parametri del nuovo progetto di bilancio, Conte ha ridotto il disavanzo inizialmente previsto del 2,4% del PIL. "… è possibile, ma finora non voglio dare cifre, sarebbe sbagliato e controproducente fornire dati in anticipo… Perché i negoziati devono essere terminati", ha detto Conte. "La mia proposta non metterà a repentaglio gli interessi degli italiani e le riforme pianificate", ha sottolineato il Primo Ministro italiano.

Martedì, il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro (Euro gruppo) ha raccomandato all'Italia di adottare le misure necessarie per allineare il bilancio per il 2019 al patto di stabilità e crescita dell'UE. Il 21 novembre, la CE ha presentato una valutazione dei progetti di bilancio di tutti i paesi della zona euro, tra cui l'Italia. La Commissione europea ha rilevato una grave discrepanza tra il piano finanziario del paese per il 2019 e i requisiti del patto di stabilità e crescita, che impone ai paesi dell'UE di ridurre le dimensioni del disavanzo di bilancio al 3% del PIL e il debito pubblico al 60% del PIL.