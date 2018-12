Mafia, smantellata la nuova “cupola”: 46 arresti a Palermo

I carabinieri del Comando provinciale hanno smantellato quella che si ritiene essere stata la nuova "cupola", ovvero il vertice di Cosa nostra, quella commissione provinciale palermitana che decideva le "linee guida" della mafia palermitana.

Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, estorsioni consumate e tentate, fittizia intestazione di beni, concorso esterno in associazione mafiosa. In manette è finito anche quello che è ritenuto il "nuovo capo" della commissione provinciale, Settimo Mineo, capo mandamento di Pagliarelli.

I contenuti dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 di oggi al Palazzo di Giustizia di Palermo, alla presenza tra gli altri del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho, del procuratore di Palermo Lo Voi.

Soddisfazione per gli arresti è stata espressa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "49 mafiosi, colpevoli di estorsioni, incendi e aggressioni, sono stati arrestati poche ore fa dai Carabinieri in provincia di Palermo. Le buone notizie non finiscono qui. Altri 15 mafiosi nigeriani sono stati arrestati a Torino dalla Polizia, che poi ha ammanettato altri 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. Grazie alle Forze dell'Ordine! La giornata comincia bene!".

Fonte: Askanews