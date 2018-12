Verona, prete ludopatico si gioca 900mila euro dei fedeli

Chiede ai parrocchiani soldi con la scusa di prestiti di comunità, per lavori da fare in parrocchia o per aiutare famiglie povere. E li gioca a slot machine. Ecco la storia che continuava per almeno tre anni e il cui protagonista era Don Giuseppe Modena, parroco della chiesa di San Giovanni Battista in Tomba Extra.

Ha iniziato a chiedere soldi ai fedeli nel 2014 e a poco a poco sono iniziati a circolare le voci sul vizio del gioco del sacerdote. Il malcontento dei parrocchiani cresceva fino a che tre anni dopo abbia dovuto intervenire il vescovo di Verona Giuseppe Zenti. Nel 2017 ha trasferito il parroco affetto da ludopatia ad un altro incarico con l'obiettivo di aiutarlo a togliere il vizio.

Ora si parla di almeno 900mila euro spariti in nulla. I parrocchiani dicono che Don Giuseppe gli ha derubati e chiedono alla Curia la restituzione del denaro.