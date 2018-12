Manovra: in pacchetto emendamenti nulla su pensioni e famiglia

© REUTERS / Stefano Rellandini Cgia: la manovra costa alle imprese 6,2 miliardi

Nulla di fatto su pensioni e famiglia. Nel primo pacchetto di 56 emendamenti alla manovra di governo e relatore depositati in commissione Bilancio della Camera non c'è traccia delle proposte sul capitolo pensioni con le modifiche alla Fornero e il taglio degli assegni d'oro né delle annunciate misure a favore della famiglia. Tra le novità arriva l'aumento della deducibilità Imu per i capannoni che raddoppia al 40% e misure per la sanità. Il pacchetto di emendamenti è composto da 41 proposte del relatore e 15 del governo.

Le novità potrebbero arrivare nella seconda tranche di emendamenti che il governo dovrebbe depositare in commissione, ma per quanto riguarda in particolare le modifiche alla Fornero con l'introduzione di ‘quota100' sembra più probabile il rinvio in seconda lettura al Senato.

I lavori della commissione riprenderanno questa sera alle 19 e andranno avanti ad oltranza in notturna per poi riprendere domani mattina alle 10. L'obiettivo è di chiudere l'esame in commissione entro martedì alle 14 per consentire l'approdo in Aula della Camera mercoledì a mezzogiorno.

Fonte: Askanews