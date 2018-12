Immigrazione: Conte, con Trump ci battiamo contro flussi irregolari

© AP Photo / Natacha Pisarenko Italia e India si accordano per scambiare anni di presidenza del G20

Lo ha detto lo stesso Conte nella conferenza stampa conclusiva della sua partecipazione al G20. Trump, ha detto Conte, "è sempre molto generoso nei miei confronti personali e del governo per quanto riguarda le politiche sull'immigrazione".

"Noi ci battiamo, ed è una nota comune con il governo Usa, per contrastare le immigrazioni irregolari, come sapete abbiamo assunto in Italia una politica e adottato una strategia più articolate rispetto al passato, dove si è rimasti sopraffatti da un'accoglienza indiscriminata che di fatto non ha consentito un'integrazione e ha fatto crescere in italia una forte reazione sui flussi migratori", ha spiegato il premier.

"Ci battiamo contro l'immigrazione irregolare, contrastiamo il traffico di esseri umani, ed è questo l'obiettivo prioritario e riteniamo che sia il modo più efficace per salvare vite umane", ha detto Conte.

Fonte: Agenzia Nova