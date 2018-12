Bush, Berlusconi: mondo perde statista illuminato, amico vero Italia

Leader Forza Italia al figlio George W.: "Tuo padre seppe lavorare per pace".

© AP Photo / Phil Coale USA, è morto George W. Bush padre. Aveva 94 anni

"Caro George, la notizia della scomparsa di Tuo padre mi ha profondamente addolorato.Il mondo perde uno statista illuminato, che seppe lavorare per la pace nella sicurezza e un fermo difensore dei valori democratici dell'Occidente. Per l'America Tuo padre è stato un grande Presidente, e prima ancora un grande eroe di guerra e un grande imprenditore. Per l'Italia un amico vero e leale. Mi unisco commosso al dolore tuo, della tua famiglia e di tutti gli americani. Ti abbraccio con grande affetto".

È quanto scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, all'ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.

Fonte: Askanews