Veneto: alunna si ribella contro l’omissione di Gesù da canzone di Natale

Avviene in una scuola elementare della Riviera del Brenta, ai confini tra le province di Venezia e Padova. Le maestre le chiedono di togliere il nome di Gesù dalla canzoncina di Natale per non offendere la sensibilità dei vicini di banco non cattolici, ma una bambina delle elementari si ribella.

L'alunna raccoglie le firme dei compagni e ottiene alla fine che nella recita natalizia il brano venga cantato nella versione originale. La piccola ha 10 anni e frequenta la quinta elementare.