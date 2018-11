Conte: su Global compact idee diverse, giusto parlamentarizzare

"Non è vero che non siamo più parte del progetto" sul Global compact, "sono due anni che si lavora. Adesso c'è da tirare le fila. C'è una diversità di opinioni che non deve spaventarci, quando abbiamo sottoscritto il contratto di governo eravamo consapevoli che si potessero avere differenti vedute. Questo è uno degli argomenti su cui ci misureremo con differenti opinioni. Abbiamo pensato che la cosa più trasparente fosse parlamentarizzare questo dibattito" sui migranti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando a Buenos Aires, in Argentina, dove è arrivato per prendere parte ai lavori del G20.

"Anche perché — ha aggiunto — c'è molto fermento tra la popolazione, sto ricevendo attraverso i social vari messaggi. Mi farà piacere affrontare questo tema con chiarezza di posizioni e discutere pubblicamente".

Fonte: Askanews