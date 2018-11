Milano, 200mila euro in 50 secondi. Fermato ladro di gioielli da "Pink panthers"

La polizia della Svizzera ha fermato un membro della gang "Pink panthers" che l'anno scorso ha partecipato alla rapina di una gioielleria a Milano. In quel giorno i ladri si sono procurati di più di 200mila euro in soli 50 secondi.

La polizia elvetica ha arrestato a Basilea un ladro di gioielli di origini balcaniche che pianificava un colpo nella città svizzera. Lo ha reso noto la Polizia di Stato.

Il cittadino serbo con alcuni suoi complici ha effettuato lo scorso 20 dicembre una rapina alla gioielleria “Paradiso Luxury” in via Pontaccio a Milano. In soli 50 secondi criminali hanno rubato orologi di lusso per un valore di oltre 200mila euro. Sono anche sospetti di altri colpi a Milano.

L'uomo fa parte della gang Pink Panthers. I ladri di gioielli operano in tutto il mondo e conosciuti per la maniera violenta con cui effettuano le sue rapine.