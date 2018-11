Negli uffici di formazione del lavoro nella regione Lazio un uomo 28enne, presumibilmente non armato, ha preso in ostaggio 20 studenti e il direttore dell'istituto.

L'uomo in stato di alterazione e non armato, ha preso con forza il direttore, l'ha trascinato nell'aula e ha detto alla classe di non muoversi, riporta Rainews.

Gli agenti di polizia arrivati sul posto hanno bloccato l'uomo e l'hanno immobilizzato con lo spray al peperoncino.