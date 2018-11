Legge sicurezza: al via programma di rimpatrio volontario assistito

Il decreto legge di Salvini, che prevede 39 articoli, non ha subito cambiamenti nel passaggio alla Camera dei deputati dopo l'elaborazione del Senato e sarà dunque convertito in legge.

Il decreto cambia le norme che riguardano protezione internazionale, l'immigrazione e la sicurezza pubblica. Tra le altre novità le disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi speciali, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni.

🔴Dopo il #DecretoSalvini arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa.

Io sto con chi difende se stesso e la sua famiglia.

La mia solidarietà al commerciante toscano, derubato 38 volte in pochi mesi: CONTI SU DI NOI.https://t.co/rQSvcfknok — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 ноября 2018 г.

La nuova disposizione di legge aumenta da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all`interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Parallelamente, eleva da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni.

Si stabilisce anche la costruzione di nuovi Cpr rispetto ai sei già operanti sul territorio nazionale. Con l'articolo 3 si introducono due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale.

© AFP 2018 / Fethi Belaid Il decreto sicurezza incassa la fiducia alla Camera con 336 voti

Il provvedimento, tra l'altro, aumenta il numero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale. L'articolo 17 del decreto estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia e prevede inoltre l'uso del braccialetto elettronico anche per imputati di reati di maltrattamento domestico e stalking. Nel capitolo comprendente le misure per la sicurezza urbana il blocco stradale tornerà a essere un reato invece che una violazione amministrativa. Norme più severe per la concessione della cittadinanza: la domanda potrà essere rigettata anche se è stata presentata da chi ha sposato un cittadino italiano, il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro.