Crollo Genova, delegazione Csm visita uffici giudiziari Genova

Il vice presidente del Csm David Ermini, assieme a una delegazione consiliare, domani mattina sarà in visita agli uffici giudiziari di Genova per incontrare magistrati e avvocati e fare il punto sulla situazione e sulle criticità a seguito del crollo del ponte Morandi, anche alla luce del bando straordinario per sei nuovi magistrati deliberato dal plenum lo scorso 14 novembre. La visita sarà preceduta da un sopralluogo nei luoghi della tragedia.

La delegazione al fianco del vice presidente sarà composta dai consiglieri Michele Cerabona, Alessandra dal Moro, Giuseppe Cascini, Stefano Cavanna, Michele Ciambellini, Alberto Maria Benedetti e dal segretario generale Paola Piraccini.

Più nel dettaglio, alle 10, accompagnati dal Procuratore della Repubblica Francesco Cozzi, Ermini e la delegazione del Csm, assieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci, si recheranno in via Perlasca, dopo il ponte Ikea, in prossimità dei cancelli dei cantieri.

Successivamente, alle 11, vi sarà la visita al Palazzo di Giustizia dove, dopo i saluti istituzionali con le autorità civili e militari locali, Ermini e i consiglieri del Csm incontreranno i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Genova, gli avvocati e la giunta distrettuale dell'Anm.

