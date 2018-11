Berlusconi, la Corte di Strasburgo chiude il caso del cavalliere

Il leader della Forza Italia Silvio Berlusconi ha chiesto alla Corte di Strasburgo di chiudere il ricorso che aveva presentato contro il modo in cui gli è stata applicata la legge Severino. La Corte doveva chiarire se in questo modo nel 2013 erano stati violati o meno i suoi diritti.

Per la Corte dei diritti dell'uomo, "non ci sono le condizioni per continuare il procedimento" visto che "non vi sia alcuna circostanza speciale riguardante il rispetto dei diritti dell'uomo".

In base alla legge Severino nel 2013 Berlusconi era stato obbligato a lasciare la poltrona di Presidente del Consiglio e gli era stato impedito di ricandidarsi a questo incarico.