Legge di Bilancio: Tajani, non è questione di cenette, ma di sostanza

Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Anyonio Tajani, entrando al Consiglio straordinario sulla Brexit commentando la cena di ieri sera tra il premier italiano, Giuseppe Conte, e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Formalmente sorrisi e strette di mano, vedremo se l'Italia vorrà cambiare la manovra perché è l'unica possibilità per cercare di dare una risposta positiva agli italiani. Non è una questione di cene e cenette ma di sostanza", ha spiegato Tajani.

© AFP 2018 / Aris Oikonomou Conte: soddisfatto da dialogo con Ue, confido eviti procedura

"Bene che si abbassino i toni di uno scontro che fa danni all'Europa e all'Italia, ma la questione fondamentale sono i contenuti della manovra. Non è una manovra per la crescita, non si batte contro la disoccupazione, non rinduce la pressione fiscale e non aumenta i fondi per la sanità. Serve invece abbassare le tasse alle imprese per fare assumere più giovani. Dobbiamo guardare a infrastrutture per il mezzogiorno. Se si cambierà questa manovra, cambierà anche il giudizio dell'Europa", ha aggiunto.

Secondo Tajani, "il problema non è la Commissione europea, ma sono i mercati e la fiducia verso un governo che sta facendo un errore gravissimo. È ancora in tempo per cambiare la manovra, ci auguriamo che lo faccia. Se non lo farà a pagare, purtroppo, saranno gli italiani che vedranno andare in fumo una parte importante dei loro risparmi", ha continuato il presidente del parlamento europeo, secondo cui "l'Italia è isolata" aggiungendo: "Mi auguro che le cose migliorino e che ci sia voglia di dialogare, non soltanto formalmente. Non è una questione di bon ton, ma di sostanza: l'Italia deve difendere i suoi diritti non urlando e non minacciando guerra a destra e a manca. Mi auguro che il governo abbia capito e faccia marcia indietro e che abbia compreso gli errori che ha commesso. Vedremo, se cambierà, sarà un risultato positivo per l'Italia, se continuerà a perseguire gli obiettivi che sono nel testo della manovra così come oggi, si faranno danni soltanto agli italiani", ha concluso Tajani.

Fonte: Agenzia Nova