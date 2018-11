Centinaia di migranti rischiano il naufragio, Salvini contro Malta

"Ci risiamo. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia. La Valletta aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. È l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi".

Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono, nelle ultime 48 ore, più di una le imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, e ci sarebbero persone annegate nonché report poco chiari da parte delle autorità libiche chiamate in causa dalle Ong.

Fonte: Askanews