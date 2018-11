Mosca e Roma convinte: necessario dialogo nazionale per risolvere crisi in Libia

Il ministro degli Esteri russo è in visita di lavoro in Italia dal 22 al 23 novembre.

"Abbiamo dedicato molto tempo alle questioni regionali e agli obiettivi per superare la crisi interna della Libia. Siamo convinti della necessità di trovare approcci generalmente accettabili che consentano ai libici stessi di determinare il futuro del loro paese attraverso un dialogo nazionale", ha detto Lavrov in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il suo omologo italiano Enzo Moavero Milanese.

Ha rilevato che a questo proposito è stata confermata la valutazione positiva della conferenza, che si è svolta dal 12 al 13 novembre a Palermo.

"Siamo pronti a contribuire ulteriormente agli sforzi per creare il più presto possibile le condizioni per risolvere questa crisi, così come per risolvere altri problemi nella regione", ha aggiunto il ministro russo.