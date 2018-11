Il ministro Paolo Savona smentisce notizie sulla possibile dimissione

In precedenza erano apparse informazioni sulle possibili dimissioni del ministro italiano per gli Affari europei Paolo Savona. Lo hanno scritto i media italiani riferendosi al quotidiano Corriere della Sera.

Secondo quanto scrivono i media italiani il ministro Savona avrebbe valutato negativamente la manovra bilancio del governo italiano bocciata dall'Unione europea:

"Non si può più andare avanti così, non ha senso. E la manovra com'è non va più bene: è da riscrivere", avrebbe detto Paolo Savona al governo in retroscena.

"Va cambiato il governo, non solo la manovra" — queste parole vengono attribuite al ministro degli Affari europei.

Secondo le informazioni pubblicate dopo sul sito della versione italiana dell'agenzia Reuters, Paolo Savona smentisce le voci e non intende dimettersi:

"È il sogno del Corriere che me le chiedeva fin dal mio insediamento", ha detto il ministro a Reuters.

Paolo Savona, ministro degli affari europei del governo Conte, è ritenuto un politico antieuropeista. Prima che diventasse ministro per gli Affari europei nel governo Conte, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella gli aveva negato l'incarico a ministro dell'Economia.