Manovra, Tria: non necessari al momento interventi straordinari

Fondamentali economici Italia non giustificano livelli spread.

"I fondamentali economici dell'Italia non giustificano i livelli attuali dello spread. In questo momento non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio".

Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato.

"E' auspicabile il riconoscimento da parte delle autorità europee della capacità di affrontare i rischi in modo congiunto senza pregiudizi con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa", ha aggiunto lui.

Fonte: Askanews