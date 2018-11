Catania, sequestrate 14 statuette di avorio senza documentazione

I carabinieri hanno sequestrato a Catania 14 statuette di avorio senza la documentazione necessaria. Il sequestro è stato effettuato in corso di una verifica del rispetto delle normative di messa in vendita di certi oggetti. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Gli agenti del Nucleo Cites del Centro Anticrimine Natura hanno sequestrato a un esercizio commerciale a Catania 14 statuette di avorio che non avevano la documentazione necessaria. Il sequestro è stato effettuato in corso di una verifica del rispetto delle normative di messa in vendita di oggetti realizzati con parti derivanti da specie incluse nella Convenzione di Washington. L'antiquario è stato poi denunciato alla Procura.

Le statuette poste sotto sequestro dai carabinieri raffigurano animali, uomini e donne dell'Oriente e divinità e variano da 13 a 30,5 centimetri di altezza.