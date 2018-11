Conte: “Roma non è pronta a modificare la manovra respinta dall’UE”

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha confermato la riluttanza del suo governo ad apportare modifiche al progetto di bilancio statale del governo per il 2019, che la Commissione europea (CE) ha di nuovo respinto mercoledì, se influirà negativamente sugli interessi dei cittadini.

"Per quanto riguarda gli italiani, non siamo pronti a rinunciare a nulla", ha detto giovedì il capo del governo italiano sui temi del Forum europeo sulla riduzione dei rischi in caso di calamità.

"Abbiamo un obiettivo comune con l'Europa: stiamo lavorando per ridurre il debito (pubblico)", ha detto Conte ai giornalisti, commentando ieri la decisione della CE. Secondo lui, "non esiste una ribellione immaginaria contro l'UE", dal momento che Roma segue una politica responsabile.

Mercoledì, dopo la notizia del rifiuto da parte della CE del progetto di bilancio statale italiano, Conte ha espresso la speranza per un costruttivo scambio di opinioni su questo tema con il capo della Commissione Jean-Claude Juncker. L'incontro dei politici si terrà sabato sera a Bruxelles.